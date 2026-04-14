自衛隊基地の建設が進む鹿児島県・種子島沖の馬毛島で、工事中の作業員が指の骨を折るけがをしました。事故を受けて、国は工事を一部中止していましたが、きょう１４日に再開しました。 鹿児島県と九州防衛局によりますと、今月８日午前１０時半すぎ、西之表市・馬毛島の自衛隊基地建設現場で、作業員が工事用の鉄板を片付けていたところ、鉄板の間に右手の小指を挟み、骨折しました。 事故が起きたのは燃料貯蔵施設の建設現場