◇フィギュアスケート グランプリファイナル(6日、名古屋・IGアリーナ)フィギュアスケートのグランプリファイナルは6日、男子フリーが行われ、鍵山優真選手は合計302.41点で2位。「今の率直な感覚としてはすごい悔しい」と振り返りました。ショートでは首位発進でしたが、アメリカのイリア・マリニン選手が4回転半ジャンプ(クワッドアクセル)を成功させるなど、6種類7本の4回転ジャンプを全て成功。世界最高得点の238.24点をたたき