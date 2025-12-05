ＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」は、１７日と２４日に前後編で人気企画「名探偵津田」の第４話を放送する。事の発端は、１１月２６日放送回の「電気イスゲーム２０２５開幕戦」。劇団ひとりｖｓ津田篤宏戦でまさか事態が発生した。「５」に仕掛けられた電気イスに座り、ビリビリを受けた劇団ひとりが胸を押さえて苦しみ始め、倒れたまま動かなくなった。ＶＴＲを見ていたスタジオも対戦者の津田も、劇団ひとりのボケだと考え