全日本空輸（ＡＮＡ）は２９日、欧州の航空機大手エアバスの主力旅客機Ａ３２０シリーズでソフトウェアの不具合が判明し、更新作業に伴って国内線９５便が欠航、約１万３２００人に影響が出たと発表した。作業は３０日朝までにほぼ終える見通しだが、同日も６便が欠航する見込みだという。Ａ３２０シリーズを巡っては、エアバス社が太陽放射によって飛行を制御するのに必要なデータが破損する恐れがあると発表。欧州航空安全庁