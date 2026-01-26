1月20日、ANA（全日空）が『2026年度 ANAグループ航空輸送事業計画』を発表。3月29日以降、関西国際空港（以下、関空）発の羽田便以外の国内線がほぼ運休になることが記載されていたため、関西のANAユーザーから悲鳴が上がっている。 【写真】関空発着が“ほぼ運休”に関西ユーザーから悲鳴が上がったANA事業計画同社は「苦渋の決断」現在、関空発の国内線は羽田便に加えて札幌・沖縄・宮古・石垣便が運航しているが、3月29