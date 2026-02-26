全日本空輸（ANA）とポケモンは、特別塗装機「ポケモンジェット」を3機、年内に就航する。「ポケットモンスター」30周年特別企画を記念した特別企画として運航するもので、シリーズの原点となる赤、緑、青の3つのカラーをテーマとする。1号機「ポケモンジェット 赤」（ボーイング787-8型機）を国内線、2号機「ポケモンジェット 緑」（ボーイング787-9型機）を国際線、3号機「ポケモンジェット 青」（ボーイング737-800型機）を国内