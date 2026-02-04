1966年2月4日、午後7時。札幌の雪まつりを楽しんだ観光客らを乗せた全日空60便が、着陸直前に羽田空港沖に消えた。乗客乗員133名全員が犠牲となり、当時、単独機としては世界最悪の航空事故となった。 事故機は前年に導入されたばかりの最新鋭ジェット機、ボーイング727。引き揚げられた機体を徹底的に調査したが、原因となる欠陥は見つからなかった。最終報告書は「原因不明」という、極めて異例の結論で結ばれることにな