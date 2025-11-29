ニューストップ > IT 経済ニュース > 経済総合ニュース > エアバス 主力ジェット機「A320」シリーズに不具合見つかる エアバス 企業・ビジネスニュース 飛行機の事故・トラブル 飛行機 FNNプライムオンライン エアバス 主力ジェット機「A320」シリーズに不具合見つかる 2025年11月29日 8時21分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと エアバスは主力のジェット機A320シリーズの機体に不具合が見つかったと発表 ソフトウェア改修のため約6000の機体が運航を停止する見通し 仏交通相は「各航空会社の運航スケジュールに乱れが生じる見込みだ」とした 記事を読む おすすめ記事 「MステSUPER LIVE」12月26日放送決定 第1弾アーティスト48組一挙発表 2025年11月28日 21時54分 水ダウ「名探偵津田」考察「電気イスゲーム」で真っ先に異変察知したスタジオゲストがＸで話題に 2025年11月28日 12時20分 「ミーモモンって何？」夫に渡した買い物メモが、謎解きに……4児の母の“殴り書き”が大波紋 2025年11月28日 11時45分 小室眞子さん最新写真に「オーラがない」と驚き広がる…「皇族に見えない」と指摘するファンの残念 2025年11月28日 10時55分 フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック 2025年9月11日 16時50分