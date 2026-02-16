ターキッシュ・エアラインズは、保有機数500機到達を記念した特別塗装機「TK Family」を披露した。2025年末に受領した機体（エアバスA350-900型機）で、現役・退職社員10万人の写真を彩っている。2月12日にイスタンブール空港で開いた式典には、トルコ全81県を代表する殉職者の遺児やご家族、2014年に公開し、247機と247都市で撮影したコマーシャル「Iğdır（When You Dream）」の出演者も参加した。また、実施した特別記