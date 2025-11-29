２４日からの週は、感謝祭休暇を控えて取引量が細るなかで、米１２月利下げ観測の再燃と日本の金融・財政政策をめぐる思惑が交錯。ドル高の動きが一服している。ドル円は株高を背景にリスク選好の円売りが先行し一時157円目前まで上昇したが、ダラス連銀製造業指数や消費者信頼感指数など米指標の下振れを受けて失速し、米12月利下げ織り込みが急速に高まる中で155円台半ばまで押し戻されるなど調整色が強まった。 それと並行し