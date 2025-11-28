ドジャース大谷翔平は日本時間の11月25日、自らのInstagramでワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場を表明した。さらに翌26日には報道各社のオンライン合同インタビューに応じた。WBCは来年の3月に開かれ、日本代表「侍ジャパン」の初戦は6日の台湾戦になる予定だ。（全2回の第1回）＊＊＊【写真を見る】大谷翔平にソックリ？社会人野球で監督を務める兄・龍太さん（37）早くも日本国内では大騒ぎになっている