11月26日、聴覚障害者による世界最大の国際総合スポーツ大会「東京2025デフリンピック」が、12日間にわたる熱戦を終えて閉幕した。東京・渋谷区の東京体育館で閉会式が行われ、皇室からは秋篠宮家の次女・佳子さまが出席された。「佳子さまは15日に、秋篠宮さま、紀子さま、悠仁さまとご一家で開会式に出席されていました。ですが16日夜から喉の痛みがあり、17日に新型コロナウイルスの検査を受けられたところ陰性だったそうです。