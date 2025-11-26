スターバックス コーヒー ジャパンは26日、公式サイトを通じて、偽サイトやなりすましアカウントに関する注意を発表した。最近、公式を装ったSNSアカウントや偽サイトが確認されているとし、利用者に警戒を求めた。【写真】「重要なお知らせ」スターバックス公式声明サイトでは「現在、弊社の公式アカウントを装ったSNSのなりすましアカウントや偽サイトの存在が確認されています。これらは弊社とは一切関係ございません」と報