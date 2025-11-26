2025年11月18日、中国のポータルサイト・捜狐に、中国のドラマ・映画口コミサイトの豆瓣（douban）で10点満点中8．7点を記録した劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来の評価の妥当性を論じた記事が掲載された。記事は、「11月3日、衝撃的なニュースが主要SNSを席巻した。劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来の中国公開が発表され、 さらに驚くべきことに、アクションが多用され、戦闘中の流血描写を含む同作が