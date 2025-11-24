中国メディアの極目新聞によると、内モンゴル自治区赤峰市で21日、あるカップルが結婚し、長さ50メートルの2本のバルーンリボンが集合住宅15階の新居から地面まで垂れ下がり、その壮観な光景が団地住民を驚かせた。新郎によると、ある人がこのような飾り付けをしているのをインターネットで見て、自分もやってみようと思い、友人らに依頼したという。新郎の友人によると、バルーンは全部で4000個あり、30人が3日かけて膨らませた。