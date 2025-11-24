ヨシノパワージャパンが2025年4月17日に発表したポータブル電源の「B1200 SST」は、固体電池を採用することで高性能かつ圧倒的な安全性を実現しており、1085Whの大容量でありながらコンパクトで重量も11kgと持ち運びも簡単な優れもの。同じくヨシノパワージャパンが開発したソーラーパネル「CP10」とのセットが編集部に届いたので、実際に外観や使い心地をソーラーパネルでの充電も含めてチェックしてみました。YOSHINO POWER B120