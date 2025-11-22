【ネープルズ（米フロリダ州）＝平沢祐】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手（３１）が２１日、自身のインスタグラムで財団を公表した。ロゴには「ＳＨＯＨＥＩＯＨＴＡＮＩＦＡＭＩＬＹＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ」（大谷翔平ファミリー財団）という名前と、背番号１７の大谷選手、妻の真美子さん、長女、愛犬のデコピンとみられるシルエットのデザインが施されている。財団のホームページでは、「私たちの使命は、子ども