女優の北川景子（39）が21日に放送されたTBS系「それSnowManにやらせて下さい」（後7・00）に出演。SnowManに2人の友達がいることを告白した。ゲスト出演した北川に深澤辰哉が「旦那さんにはお昼時代に一回来ていただいたんですけど、なんで『それスノ』来ていただけたんですか?」と今回の出演理由を尋ねた。この質問に「友達が…」と自身の右隣に座っているメンバーをチラッと見た。深澤らは「友達!?」と衝撃を受け、「