¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¹ß¤êÂ³¤¯Âç±«¤Ë¤è¤ê¹¿¿å¤äÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë44¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÂç¤­¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤ÏÀè½µ¤«¤éÂç±«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹¿¿å¤äÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¡¢Èï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢5Ëü2000¸Í°Ê¾å¤Î²È²°¤¬¿»¿å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÃæÉô¥¶¥é¥¤¾Ê¡¢¥À¥¯¥é¥¯¾Ê¡¢¥«¥¤¥ó¥Û¥¢¾Ê¤Î3¾Ê¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ60¤Î½¸Íî¤¬¸ÉÎ©¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÂç±«¤Ë¤è¤ê¥Ù¥È¥Ê¥àÁ´ÅÚ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë44¿Í¤¬»à