「お風呂好き」な女性は多そうなので、よく考えずに交際中の彼女を温泉デートに誘ってしまう人は多いかもしれません。しかし必ずしも喜んで応じてもらえるわけではないので、本音を見極める必要はありそうです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「実は鉄板じゃない？温泉デートに彼女が乗り気じゃない理由」をご紹介します。【１】温泉地の行き帰りの道が渋滞しやすいから「100％渋滞するから。帰