赤色灯「ゾンビたばこ」とも呼ばれる指定薬物「エトミデート」約4キロをスーツケースに隠して密輸したとして、警視庁薬物銃器対策課は18日までに、医薬品医療機器法違反などの疑いで、台湾籍の女（50）を現行犯逮捕した。同課によると、押収量は過去最多。容疑者は「スーツケースは借りたもので、エトミデートが入っているとは知らなかった」と否認している。エトミデートは若年層を中心に乱用が広がっており、過剰摂取する