タレントの鈴木奈々（37）が17日放送の日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）に出演。茨城県龍ケ崎市出身の鈴木は、この日の「茨城県民の日スペシャル」のコーナーに登場。茨城空港を使ったことがあるか？と聞かれ「使ったことないです」と答えた。さらに「私、飛行機が苦手なんですよ。だから、プライベートで1回も飛行機に乗ったことがない」と明かした。そのため「お金が貯まる。だから3億円の家を買えました