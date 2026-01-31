芸能人たちのラブホテル女子会にて、年下男性とのデートの“お会計問題”を議論する場面があった。【写真】デートのリハーサルまで付き合ったという鈴木奈々と仲良しの“カリスマ”1月29日（木）に放送された『私が愛した地獄』では、ラブホテルに行って本音を話してもらう人気企画「本音はベッドの上で」の女子会バージョンが開催された。同番組は、ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら