タレントの鈴木奈々（３７）が１２日、自身のインスタグラムを更新。現在のリアル体重を明かした。「昨日仕事で久しぶりに体重計りました！」と体重計に乗った自身の全身と、数字を見せた写真とともに報告。「最近ジムもずっとサボってたから体重計るの少しビビってました！５２・４キロでしたー！身長は１５４センチです。思ってたよりあんまり増えてなかったです」と伝えた。この投稿には「健康的でいいですね」「全然太っ