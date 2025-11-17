トランプ米大統領＝16日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は16日、少女らの性的人身売買罪で起訴され自殺した富豪エプスタイン氏を巡る疑惑で、関連資料を開示させる法案の採決に向けた動きを追認する考えを示した。消極的だった姿勢を一転させ、与党共和党議員に「投票すべきだ」と促した。SNSで述べた。AP通信によると、下院は週内に法案採決を予定。情報公開の進め方を問題視する一部の共