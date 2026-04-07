米国がイランへの軍事攻撃をしたことで、国際秩序は新たな局面を迎えている。第一次トランプ政権の誕生を見事言い当てたこともあり、米共和党との深いパイプを有している国際政治アナリストの渡瀬裕哉氏は「イラン攻撃は、トランプ大統領の完全勝利だ」と断言する。なぜなのかーー。みんかぶプレミアム連載「渡瀬裕哉の常識革命」トランプのイラン攻撃は米国の国益に直結する「戦略的勝利」だった トランプ政権が断行した対イ