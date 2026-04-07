ミシガン州での最後の選挙集会に登場したドナルド・トランプ氏＝2024年11月5日/Jeff Kowalsky/AFP/Getty Images（CNN）イランとの戦争のさなかにトランプ米大統領の支持率が過去最低水準まで落ち込む中、長らく予想されていた現象の裏付けとなる確たる証拠が示されている。トランプ氏に投票したことを後悔する有権者の存在だ。かなりの数のトランプ氏支持者はしばらくの間、懸念を抱いてはいたが、ここ数週間での一連の世論調査は