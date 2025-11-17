北浜キャピタルパートナーズは急落。前週末１４日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を５５８億９３００万円から３５億６６００万円（前期比５．１倍）へ、営業損益を５億３８００万円の黒字から６億８０００万円の赤字（前期５億７９００万円の赤字）へ下方修正すると発表した。サーバーシステム販売事業の特定案件で遅れが生じ、引き渡しが翌期に先送りされる見込みとなったため。こ