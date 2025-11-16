盗撮画像をＳＮＳで他人に送ったとして、警視庁葛飾署は１２日、都内の私立中学校教員の男（３２）（横浜市）を性的姿態撮影処罰法違反（提供）容疑で逮捕したと発表した。逮捕は１１日。発表によると、男は６〜７月、女性用下着を身につけた人物の下半身が写った盗撮画像５点を、ＳＮＳ利用者に送信した疑い。調べに容疑を認め、「去年の夏頃からペン型カメラで１００回くらい盗撮した。勤務する学校内でも撮影した」と供述し