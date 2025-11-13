¡Ö¤â¤¦¥¢¥¤¥í¥ó¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×--¡£Ë»¤·¤¤Ä«¤â¡¢³°½ÐÁ°¤Î2Ê¬¤Ç°áÎà¤¬¥Ô¥·¥Ã¤ÈÀ°¤¦¡£µÛ¤Ã¤Æ¡¢¿­¤Ð¤·¤Æ¡¢»Å¾å¤²¤ë¡£¿·»þÂå¤Î°áÎà¥¹¥Á¡¼¥Þ¡¼¡Öairmorn one¡×¤¬¡¢2025Ç¯11·î14Æü¤è¤ê¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ÖGREEN FUNDING¡×¤Ë¤ÆÀè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¢£airmorn one¤¬³ð¤¨¤ë¡¢¿·¤·¤¤¡È°áÎà¥±¥¢¡ÉÂÎ¸³1. »È¤¤¤ä¤¹¤µ¡§¥¢¥¤¥í¥óÂæ¤â¥ß¥È¥ó¤âÉÔÍ×Ìó10ÉÃ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Ë³Ý¤±¤¿¤Þ¤Þ¥¹¥Á¡¼¥à¤¬¤±²ÄÇ½¡£¤ï¤º¤«2Ê¬¤Ç¥·¥ã¥Ä1Ëç¤òÈþ¤·