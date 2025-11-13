¤¿¤Ã¤¿Ä«¤Î2Ê¬¤Ç¡¢¥·¥ï¤â¥Ë¥ª¥¤¤â½Ö´Ö¥±¥¢¡ªÌ¤Íè·¿°áÎà¥¹¥Á¡¼¥Þ¡¼¡Öairmorn one¡×
¡Ö¤â¤¦¥¢¥¤¥í¥ó¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×--¡£Ë»¤·¤¤Ä«¤â¡¢³°½ÐÁ°¤Î2Ê¬¤Ç°áÎà¤¬¥Ô¥·¥Ã¤ÈÀ°¤¦¡£µÛ¤Ã¤Æ¡¢¿¤Ð¤·¤Æ¡¢»Å¾å¤²¤ë¡£¿·»þÂå¤Î°áÎà¥¹¥Á¡¼¥Þ¡¼¡Öairmorn one¡×¤¬¡¢2025Ç¯11·î14Æü¤è¤ê¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ÖGREEN FUNDING¡×¤Ë¤ÆÀè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¢£airmorn one¤¬³ð¤¨¤ë¡¢¿·¤·¤¤¡È°áÎà¥±¥¢¡ÉÂÎ¸³
1. »È¤¤¤ä¤¹¤µ¡§¥¢¥¤¥í¥óÂæ¤â¥ß¥È¥ó¤âÉÔÍ×
Ìó10ÉÃ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Ë³Ý¤±¤¿¤Þ¤Þ¥¹¥Á¡¼¥à¤¬¤±²ÄÇ½¡£¤ï¤º¤«2Ê¬¤Ç¥·¥ã¥Ä1Ëç¤òÈþ¤·¤¯»Å¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤Î¿È»ÙÅÙ¤¬¤°¤Ã¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¡£
2. 3D½Û´Ä¥¹¥Á¡¼¥àµ»½Ñ¡§¶È³¦½é¤Î¥À¥Ö¥ë¥µ¥¤¥¯¥ë¹½Â¤
airmorn one¤Ï¡¢¶È³¦½é¤È¤Ê¤ëÆÈ¼«¤Î¡Ö3D½Û´Ä¥¹¥Á¡¼¥àµ»½Ñ¡×¤òÅëºÜ¡£¾åÉô¤«¤é¥¹¥Á¡¼¥à¤òÊ®¼Í¤·¤Ä¤Ä¡¢²¼Éô¤ÎµÛÃå¹½Â¤¤¬¤½¤Î¥¹¥Á¡¼¥à¤òÊñ¤ß¹þ¤ßºÆ½Û´Ä¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°áÎàÁ´ÂÎ¤ò¥à¥é¤Ê¤¯¥±¥¢¡£¥¹¥Á¡¼¥à¤¬Á¡°Ý¤Î±ü¤Þ¤ÇÆóÅÙ¹Ô¤ÅÏ¤ë¤¿¤á¡¢¡È°ì³ê¤ê¤ÇÆóÅÙ¾ø¤¹¡É³×¿·Åª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
3. °ÂÁ´À¡§¥¹¥Þ¡¼¥È¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç¼«Æ°ON/OFF
¼ê¤òÎ¥¤¹¤ÈÄä»ß¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë¤È¼«Æ°¤Çµ¯Æ°¡£ºÆ²ÃÇ®¤òÂÔ¤ÄÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢Áàºî¤¬Ä¾´¶Åª¡£¤µ¤é¤Ë5Ê¬´ÖÁàºî¤¬¤Ê¤¤¤È¼«Æ°ÅÅ¸»OFF¤Ë¤Ê¤ë°ÂÁ´Àß·×¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡£
4. µ¡Ç½Ä´Àá¡§3ÃÊ³¬¤Î¥¹¥Á¡¼¥à¡õµÛÃåÄ´À°
¥¹¥Á¡¼¥à¡¦µÛÃåµ¡Ç½¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÆÈÎ©À©¸æ¡£ºÇÂç20g/min¤Î¥¹¥Á¡¼¥à¤È5000Pa¤ÎµÛÃåÎÏ¤Ç¡¢ÁÇºà¤ä°áÎà¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê»Å¾å¤²¤¬²ÄÇ½¡£¸ü¼ê¤Î¥³¡¼¥È¤«¤éÁ¡ºÙ¤Ê¥·¥ë¥¯¤Þ¤Ç¡¢1Âæ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
5. ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢µ¡Ç½¡§½ü¶Ý¡¦¾Ã½¡¦²ÖÊ´¡õ¥À¥ËÂÐºö
155¡î¤Î¹â²¹¥¹¥Á¡¼¥à¤È¶¯ÎÏµÛ°ú¤Ç¡¢°áÎà¤ËÀø¤à¶Ý¡¦¥À¥Ë¡¦²ÖÊ´¤òÅ°Äì½üµî¡£´À½¡¦¥¿¥Ð¥³½¡¦²ÃÎð½¡¦À¸´¥¤½¤Þ¤Ç°ìÌÖÂÇ¿Ô¡£À¶·é¤µ¤È¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤¡È¥¦¥§¥ë¥Í¥¹²ÈÅÅ¡É¤À¡£
¢£¡Öairmorn one¡×¡¢10·î30Æü¤è¤êÄÕ²°²ÈÅÅ¡Ê½ÂÃ«Å¹¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ÂÎ¸³Å¸¼¨Ãæ¡ª
¢¨Å¸¼¨´ü´Ö¤Ï11·î18Æü¤Þ¤Ç¡ÊÍ½Äê¡Ë
Å¸¼¨¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®21-6 4F
Ì¤Íè¤Î¥¢¥¤¥í¥óÂÎ¸³¤ò¡¢¤¼¤Ò¤½¤Î¼ê¤Ç¡£
¢£À½ÉÊ»ÅÍÍ
¢£¡Öairmorn one¡×À½ÉÊ¾ðÊó
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦Éô²°Á´ÂÎ¤Ë¸÷¤ÎÀ¤³¦¤¬³È»¶¡ªÁ´Êý°Ì·¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ Harman Kardon ¡ÖAura Studio 5¡×
¡¦AVµ¡´ï¤ä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ¡´ï¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡ªÂî¾å19¥¤¥ó¥Á¥Þ¥¦¥ó¥È¥é¥Ã¥¯
¡¦ºÇÂç16Ëç¤ò°ìµ¤¤ËºÙÃÇ¡ªÀÅ²»¡¦ÂçÍÆÎÌ¤Î¶ÈÌ³ÍÑ¥Þ¥¤¥¯¥í¥«¥Ã¥È¥·¥å¥ì¥Ã¥À¡¼
¡¦¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤º¤Ëµë¿å¤Ç¤¤ë¡ªUSBÅÅ¸»¤ÎÄ¶²»ÇÈ²Ã¼¾´ï
¡¦·ÚÎÌ¡õ¼ýÇ¼¥é¥¯¥é¥¯¡ª¹©¶ñÉÔÍ×¤ÇÀßÃÖ²ÄÇ½4KÂÐ±þ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó
¢£airmorn one¤¬³ð¤¨¤ë¡¢¿·¤·¤¤¡È°áÎà¥±¥¢¡ÉÂÎ¸³
1. »È¤¤¤ä¤¹¤µ¡§¥¢¥¤¥í¥óÂæ¤â¥ß¥È¥ó¤âÉÔÍ×
Ìó10ÉÃ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Ë³Ý¤±¤¿¤Þ¤Þ¥¹¥Á¡¼¥à¤¬¤±²ÄÇ½¡£¤ï¤º¤«2Ê¬¤Ç¥·¥ã¥Ä1Ëç¤òÈþ¤·¤¯»Å¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤Î¿È»ÙÅÙ¤¬¤°¤Ã¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¡£
2. 3D½Û´Ä¥¹¥Á¡¼¥àµ»½Ñ¡§¶È³¦½é¤Î¥À¥Ö¥ë¥µ¥¤¥¯¥ë¹½Â¤
airmorn one¤Ï¡¢¶È³¦½é¤È¤Ê¤ëÆÈ¼«¤Î¡Ö3D½Û´Ä¥¹¥Á¡¼¥àµ»½Ñ¡×¤òÅëºÜ¡£¾åÉô¤«¤é¥¹¥Á¡¼¥à¤òÊ®¼Í¤·¤Ä¤Ä¡¢²¼Éô¤ÎµÛÃå¹½Â¤¤¬¤½¤Î¥¹¥Á¡¼¥à¤òÊñ¤ß¹þ¤ßºÆ½Û´Ä¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°áÎàÁ´ÂÎ¤ò¥à¥é¤Ê¤¯¥±¥¢¡£¥¹¥Á¡¼¥à¤¬Á¡°Ý¤Î±ü¤Þ¤ÇÆóÅÙ¹Ô¤ÅÏ¤ë¤¿¤á¡¢¡È°ì³ê¤ê¤ÇÆóÅÙ¾ø¤¹¡É³×¿·Åª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
3. °ÂÁ´À¡§¥¹¥Þ¡¼¥È¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç¼«Æ°ON/OFF
¼ê¤òÎ¥¤¹¤ÈÄä»ß¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë¤È¼«Æ°¤Çµ¯Æ°¡£ºÆ²ÃÇ®¤òÂÔ¤ÄÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢Áàºî¤¬Ä¾´¶Åª¡£¤µ¤é¤Ë5Ê¬´ÖÁàºî¤¬¤Ê¤¤¤È¼«Æ°ÅÅ¸»OFF¤Ë¤Ê¤ë°ÂÁ´Àß·×¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡£
4. µ¡Ç½Ä´Àá¡§3ÃÊ³¬¤Î¥¹¥Á¡¼¥à¡õµÛÃåÄ´À°
¥¹¥Á¡¼¥à¡¦µÛÃåµ¡Ç½¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÆÈÎ©À©¸æ¡£ºÇÂç20g/min¤Î¥¹¥Á¡¼¥à¤È5000Pa¤ÎµÛÃåÎÏ¤Ç¡¢ÁÇºà¤ä°áÎà¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê»Å¾å¤²¤¬²ÄÇ½¡£¸ü¼ê¤Î¥³¡¼¥È¤«¤éÁ¡ºÙ¤Ê¥·¥ë¥¯¤Þ¤Ç¡¢1Âæ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
5. ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢µ¡Ç½¡§½ü¶Ý¡¦¾Ã½¡¦²ÖÊ´¡õ¥À¥ËÂÐºö
155¡î¤Î¹â²¹¥¹¥Á¡¼¥à¤È¶¯ÎÏµÛ°ú¤Ç¡¢°áÎà¤ËÀø¤à¶Ý¡¦¥À¥Ë¡¦²ÖÊ´¤òÅ°Äì½üµî¡£´À½¡¦¥¿¥Ð¥³½¡¦²ÃÎð½¡¦À¸´¥¤½¤Þ¤Ç°ìÌÖÂÇ¿Ô¡£À¶·é¤µ¤È¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤¡È¥¦¥§¥ë¥Í¥¹²ÈÅÅ¡É¤À¡£
¢£¡Öairmorn one¡×¡¢10·î30Æü¤è¤êÄÕ²°²ÈÅÅ¡Ê½ÂÃ«Å¹¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ÂÎ¸³Å¸¼¨Ãæ¡ª
¢¨Å¸¼¨´ü´Ö¤Ï11·î18Æü¤Þ¤Ç¡ÊÍ½Äê¡Ë
Å¸¼¨¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®21-6 4F
Ì¤Íè¤Î¥¢¥¤¥í¥óÂÎ¸³¤ò¡¢¤¼¤Ò¤½¤Î¼ê¤Ç¡£
¢£À½ÉÊ»ÅÍÍ
¢£¡Öairmorn one¡×À½ÉÊ¾ðÊó
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦Éô²°Á´ÂÎ¤Ë¸÷¤ÎÀ¤³¦¤¬³È»¶¡ªÁ´Êý°Ì·¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ Harman Kardon ¡ÖAura Studio 5¡×
¡¦AVµ¡´ï¤ä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ¡´ï¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡ªÂî¾å19¥¤¥ó¥Á¥Þ¥¦¥ó¥È¥é¥Ã¥¯
¡¦ºÇÂç16Ëç¤ò°ìµ¤¤ËºÙÃÇ¡ªÀÅ²»¡¦ÂçÍÆÎÌ¤Î¶ÈÌ³ÍÑ¥Þ¥¤¥¯¥í¥«¥Ã¥È¥·¥å¥ì¥Ã¥À¡¼
¡¦¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤º¤Ëµë¿å¤Ç¤¤ë¡ªUSBÅÅ¸»¤ÎÄ¶²»ÇÈ²Ã¼¾´ï
¡¦·ÚÎÌ¡õ¼ýÇ¼¥é¥¯¥é¥¯¡ª¹©¶ñÉÔÍ×¤ÇÀßÃÖ²ÄÇ½4KÂÐ±þ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó