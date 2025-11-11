セガサミーグループのダーツライブが、ダーツ世界一決定戦「SUPER DARTS 2025」を開催します。2025年11月29日(土)・30日(日)に、東京・豊洲PITにて実施されます。世界中の超一流ダーツプレイヤーが集う、権威あるプレミアム大会です！ ダーツライブ ダーツ世界一決定戦「SUPER DARTS 2025」 開催概要大会名：SUPER DARTS 2025日程：2025年11月29日(土)・30日(日)場所：豊洲PIT(東京都江東区豊洲6-1-23)主催：株式