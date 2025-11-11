超一流ダーツプレイヤーが集う！ダーツライブ ダーツ世界一決定戦「SUPER DARTS 2025」
セガサミーグループのダーツライブが、ダーツ世界一決定戦「SUPER DARTS 2025」を開催します。
2025年11月29日(土)・30日(日)に、東京・豊洲PITにて実施されます。
世界中の超一流ダーツプレイヤーが集う、権威あるプレミアム大会です！
ダーツライブ ダーツ世界一決定戦「SUPER DARTS 2025」
開催概要
大会名：SUPER DARTS 2025
日程：2025年11月29日(土)・30日(日)
場所：豊洲PIT(東京都江東区豊洲6-1-23)
主催：株式会社ダーツライブ
「SUPER DARTS 2025」は、今年で11回目の開催となる、世界最高峰のダーツプレイヤーだけが出場できる権威ある大会です。
世界で活躍する16名が出場し、優勝賞金はソフトダーツの大会としては最高額となる1,000万円。
まさに真の世界王者を決定するにふさわしい、唯一無二のプレミアム大会となっています。
すべてのダーツ選手・ファンが憧れる夢の舞台
2007年の初開催以来、その時代のトップ選手が出場してきた「SUPER DARTS」
回を重ねるごとに、選手にとっては出場すること自体が目標となる夢の舞台に、ダーツファンにとっては開催発表が心待ちにされる特別な大会となりました。
例年スーパープレイが続出し、語り継がれる名シーン・名勝負が誕生することから、国内だけでなく海外からも高い注目を集めています。
オンライン配信チケット情報
会場チケットはほとんどの座席が完売となっており、現在オンライン配信チケットが好評発売中です。
チケットは2日間通し券で、特典付き前売券と特典なし前売券の2種類となります。
価格：
特典付き前売券：4,500円(税込) ※アーカイブ視聴、限定デジタルコンテンツ(ファンダーツ)特典付き
特典なし前売券：4,000円(税込)
配信開始日時：
【DAY 1】2025年11月29日(土)16:00 配信開始
【DAY 2】2025年11月30日(日)14:00 配信開始
また、スポーツバーやダーツバーなどで観戦できるパブリックビューイングも実施されます（詳細は近日公開予定）。
浅田 斉吾 選手
ニックネーム：The NiNjA
前大会「SUPER DARTS 2024」の優勝者。
大会二連覇の偉業達成となるか注目が集まります！
有原 竜太 選手
ニックネーム：ALLY あーりー
「SUPER DARTS 2024」では準決勝で敗れ、惜しくもBEST4。
雪辱を晴らす結果となるか期待されます。
リリアン・ル・カルヴェス選手
ニックネーム：ひよこ
フランスで開催されたリーグ大会の個人部門で優勝。
現地で非常に人気のあるダーツプレイヤーです。
ボリス・カリチュマー選手
ニックネーム：ダムダム
5度目の出場となるベテラン選手。
199cmの長身から放たれる狂いのないダーツには国内外問わずファンが多い選手です。
林 桃加 選手 (初出場)
ニックネーム：もも
8歳からダーツを始め、ダーツ歴17年になる若手女性選手。
兄・林 雄太選手と出場を決めました。
ボウ・グリーブス選手 (初出場)
ニックネーム：Beau ‘n’ arrow
15歳で「9ダーツ」達成、16歳で世界トップに君臨し、2022年から世界選手権で史上初の3連覇を達成。
ダーツ世界女王との呼び声も高い、21歳の注目選手です☆
世界トッププレイヤーたちによる、スーパープレイ続出の熱い戦いから目が離せません！
オンライン配信で、世界最高峰の戦いをぜひご覧ください。
ダーツ世界一決定戦「SUPER DARTS 2025」の紹介でした。
