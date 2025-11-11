先月、東京・江東区の路上で女子中学生にわいせつな行為をし、けがをさせたとして51歳の男が警視庁に逮捕されました。【写真を見る】「酒を飲んで酔っていたので記憶がない」女子中学生にわいせつ行為でけがさせた疑い韓国籍の男を逮捕（51） 約100m追尾か東京・江東区警視庁不同意わいせつ傷害の疑いで逮捕されたのは、韓国籍で江東区古石場の職業不詳・崔秀彰容疑者（51）です。崔容疑者は先月12日夜、江東区の路上で