ニューストップ > からだニュース > 菅谷大介アナが公表していた膵臓がん 罹りやすい人の特徴を医師解説 病気 がん治療 Medical DOC 菅谷大介アナが公表していた膵臓がん 罹りやすい人の特徴を医師解説 2025年11月10日 6時39分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 膵臓がんを公表していた日本テレビの菅谷大介アナが亡くなった 喫煙、肥満、高齢、糖尿病は膵臓がんのリスクを高める要因になりうると医師 また、男性は女性よりも発症する可能性がわずかに高いとされているという 記事を読む