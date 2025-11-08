[11.8 プレミアリーグ第11節](Tottenham Hotspur Stadium)※21:30開始<出場メンバー>[トッテナム]先発GK 1 グリエルモ・ビカーリオDF 17 クリスティアン・ロメロDF 23 ペドロ・ポロDF 24 ジェド・スペンスDF 37 ミッキー・ファン・デ・フェンMF 6 ジョアン・パリーニャMF 7 シャビ・シモンズMF 9 リシャルリソンMF 22 ブレナン・ジョンソンMF 29 パペ・マタル・サールFW 39 ランダル・コロ・ムアニ控えGK 31 アントニン・キ