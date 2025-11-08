トッテナムvsマンチェスター・U スタメン発表
[11.8 プレミアリーグ第11節](Tottenham Hotspur Stadium)
※21:30開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 24 ジェド・スペンス
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 6 ジョアン・パリーニャ
MF 7 シャビ・シモンズ
MF 9 リシャルリソン
MF 22 ブレナン・ジョンソン
MF 29 パペ・マタル・サール
FW 39 ランダル・コロ・ムアニ
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 76 J. Rowswell
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 11 マティス・テル
FW 28 ウィルソン・オドベール
FW 44 デーン・スカーレット
FW 70 Y. Akhamrich
監督
トーマス・フランク
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 31 センネ・ラメンス
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 23 ルーク・ショー
MF 3 ヌセア・マズラウィ
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
MF 19 ブライアン・ムベウモ
FW 10 マテウス・クーニャ
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 2 ディオゴ・ダロト
DF 15 レニー・ヨロ
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 7 メイソン・マウント
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 38 ジャック・フレッチャー
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
監督
ルベン・アモリム
※21:30開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 24 ジェド・スペンス
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 6 ジョアン・パリーニャ
MF 7 シャビ・シモンズ
MF 9 リシャルリソン
MF 22 ブレナン・ジョンソン
FW 39 ランダル・コロ・ムアニ
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 76 J. Rowswell
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 11 マティス・テル
FW 28 ウィルソン・オドベール
FW 44 デーン・スカーレット
FW 70 Y. Akhamrich
監督
トーマス・フランク
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 31 センネ・ラメンス
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 23 ルーク・ショー
MF 3 ヌセア・マズラウィ
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
MF 19 ブライアン・ムベウモ
FW 10 マテウス・クーニャ
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 2 ディオゴ・ダロト
DF 15 レニー・ヨロ
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 7 メイソン・マウント
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 38 ジャック・フレッチャー
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
監督
ルベン・アモリム
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります