

紆余曲折を経ながら約16年にわたる土俵人生を歩んだ松鳳山 photo by Kyodo News





連載・平成の名力士列伝62：松鳳山

平成とともに訪れた空前の大相撲ブーム。新たな時代を感じさせる個性あふれる力士たちの勇姿は、連綿と時代をつなぎ、今もなお多くの人々の記憶に残っている。

そんな平成を代表する力士を振り返る連載。今回は、近寄り難い雰囲気と気さくな人間性のギャップも威力だった松鳳山を紹介する。

〉〉〉過去の連載記事一覧

【不祥事から心を入れ替え地元・福岡での初の金星へ】

浅黒い肌にいかつい風貌、両眼から放たれる眼光は相手を射抜くほど鋭く、土俵上では近寄りがたい雰囲気を醸し出していたが、素顔は気さくで人間味にあふれ、サービス精神も旺盛。そのギャップもまた、松鳳山の大きな魅力だった。

福岡県築上郡築上町出身で、少年時代は柔道や野球に打ち込み、本格的に相撲を始めたのは大分県立宇佐産業科学高校に入学してからだった。その後、駒澤大学を経て平成18（2006）年３月場所、当時の松ヶ根部屋から本名の松谷の名で初土俵を踏んだ。

序ノ口デビューから負け越しなしで、入門から約１年半後の平成19（2007）年７月場所は幕下９枚目に躍進。関取も目前にしたが、幕下上位の壁は厚く、新十両まではさらにそこから約２年半も要した。

ようやく手にした関取の座であったが十両を２場所務めたのち、平成22（2010）年７月場所前に野球賭博騒動が起こり、自身も関与したが申告しなかったことがのちに発覚。２場所の出場停止処分を受け、再び幕下へ。師匠（元大関・若嶋津）をはじめ、周囲にも迷惑をかけたことから「あんなことをして土俵に再び立っていいのだろうか」と思い悩み、一時は引退も考えたという。

しかしそこで心を入れ替えると、土俵に復帰した翌23年１月場所から２場所連続７戦全勝で幕下連覇。関取に復帰すると十両はわずか２場所で通過し、同年11月場所、新入幕を果たし、四股名も松鳳山に改めた。

ご当所で迎えた幕内デビュー場所の10日目は、生観戦する両親の前で白星を挙げ「今までは自費で来てもらっていたけど、今回は初めて招待しました。勝ってよかった」と親孝行も果たし、満面の笑み。持ち味である高速回転の突っ張りやもろ差しになっての速攻が冴えて10勝をマークし、三賞は手にすることはできなかったが、大いに存在感を示した。

前頭２枚目で迎えた１年後の平成24（2012）年11月場所は、琴欧洲、把瑠都、稀勢の里の３大関を撃破して10勝。初の三賞となる敢闘賞受賞に「大きな声援のなかでやれるのは気持ちがいい」と地元の声援も大きな後押しとなった。

翌25年１月場所は新小結に昇進。１場所で陥落となり、同年７月場所で小結に返り咲くも、またしても翌９月場所は平幕に逆戻り。しかし、この場所で大きなインパクトを残した。

２日目は横綱・日馬富士をもろ手突きから激しく突き立て、横綱が土俵際で左から上手投げを放つのも構わず攻め続け、押し出して初の金星を獲得。無数の座布団が乱れ飛ぶなか、気合いが抜けきらない怖い表情のまま、東の二字口に戻ったが、蹲踞（そんきょ）をして勝ち名乗りを受けると険しかった顔つきは見る見るうちにゆがんでいき、涙があふれ出た。

「座布団が飛ぶのを見て我慢できなかった。ずっとやってきたことが報われた気がします」

引き上げる花道でも止まらなかった大粒の涙は、ひたむきに土俵に向き合ってきた男の熱い思いの表れでもあった。この場所は琴欧洲、琴奨菊の２大関も撃破し、８勝で２度目の敢闘賞も受賞した。

取組後の支度部屋は勝っても負けても変わらぬテンションで、時にはリップサービスも交えて雄弁に語る力士だった。平成27（2015）年３月場所は初日から13連敗と長いトンネルを彷徨（さまよ）い続けたが「勝負に負けても相撲に負けたわけじゃないので、気持ちは変わらない」とその姿勢は一貫していた。14日目、荒鷲を突き出す圧勝で待望の初白星を挙げても「全敗しても勝つときは絶対に突き出すと決めていた。貫いてよかった」と気持ちがブレることはなかった。

１勝14敗に終わり、新入幕から21場所連続で在位した幕内から陥落することになったが、再入幕を果たした同年11月場所は大ブレークを果たす。９日目に早々と勝ち越しを決めると優勝戦線にも名を連ね、地元の熱い「松鳳山コール」も日増しに大きくなっていった。

千秋楽の安美錦戦に勝てば優勝決定戦進出の可能性があったが、素首落としにあっけなく黒星。それでも「気持ちのコントロールが前よりできるようになった。壁をぶん殴りそうになったけど、抑えましたから」と悔しさを押し殺し、ユーモアたっぷりに語った。12勝は横綱・白鵬と並び、優勝した横綱・日馬富士の13勝に次ぐ成績で、３度目の敢闘賞は文句なしの活躍ぶりだった。

その後も長く幕内を務め、平成30（2018）年７月場所では約４年半ぶりに小結に返り咲いた。三役は小結を通算５場所務めたが、いずれも勝ち越しはならなかった。

力士晩年は人気者の炎鵬にめっぽう強く、勝つたびに館内に大きなため息を響き渡らせたが、そんな"ヒール人気"もまんざらでもない様子だった。稀勢の里の綱取りが懸かっていた平成28（2016）年７月場所は10日目に顔が合い、立ち合い変化であっさり勝利。痛恨の２敗目を喫した人気大関を尻目に「"ザ・ＫＹ"って感じですね。ツイッター（現Ｘ）で検索したら批判だらけでした」と不敵な笑みを浮かべたこともあった。

38歳で引退するまで16年あまりに及んだ現役生活は、真摯に相撲に打ち込んできた男の喜怒哀楽が濃密に詰まっている。

【Profile】

松鳳山裕也（しょうほうざん・ゆうや）／昭和59（1984）年２月９日生まれ、福岡県築上郡築上町出身／本名：松谷裕也／所属：放駒部屋／しこ名履歴：松谷→松鳳山／初土俵：平成18（2006）年３月場所／引退場所：令和４（2022）年７月場所／最高位：小結