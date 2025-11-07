実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）が7日までに公式X（旧ツイッター）を更新。詐欺広告の被害を受けた高齢者による“まさか”の行動を報告した。ひろゆき氏は「ひろゆきの写真を無断利用した詐欺広告に引っかかった高齢の方が、おいらが役員をやってる法人に『お金を返せ』という手書きの手紙を送り続けてる」と驚きのポスト。「可哀想だとは思いますが、それは僕らの責任ではないので、詐欺広告を掲載したプラットフォ