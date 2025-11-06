６日前引けの日経平均株価は前営業日比５５６円６２銭高の５万０７６８円８９銭と反発。前場のプライム市場の売買高概算は１３億３３４８万株、売買代金概算は３兆３７４４億円。値上がり銘柄数は９９７、対して値下がり銘柄数は５４８、変わらずは７０銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場で日経平均はリバウンドに転じ、上げ幅は一時１０００円を超えた。５万１０００円台に乗せる場面があった。前日の米国株市場では雇