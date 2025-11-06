６日前引けの日経平均株価は前営業日比５５６円６２銭高の５万０７６８円８９銭と反発。前場のプライム市場の売買高概算は１３億３３４８万株、売買代金概算は３兆３７４４億円。値上がり銘柄数は９９７、対して値下がり銘柄数は５４８、変わらずは７０銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場で日経平均はリバウンドに転じ、上げ幅は一時１０００円を超えた。５万１０００円台に乗せる場面があった。前日の米国株市場では雇用・景気指標の発表を受けて米国経済の底堅さが意識されたほか、ハイテク株を中心に持ち直しの動きとなり安心感を呼んだ。特にフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）が３％高と切り返しを鮮明にした。この流れを引き継ぎ、東京市場でも前日に急落したＡＩ・半導体関連をはじめ主力銘柄に買い戻しが流入。ただ、買い一巡後は上値が重く、依然として高値警戒感が意識されているもよう。プライム市場の値上がり銘柄数は全体の６割程度だった。



個別ではアドバンテスト<6857.T>やディスコ<6146.T>、フジクラ<5803.T>が高い。ソフトバンクグループ<9984.T>、東京エレクトロン<8035.T>はしっかり。トヨタ自動車<7203.T>やファーストリテイリング<9983.T>、任天堂<7974.T>、三菱重工業<7011.T>も堅調。山一電機<6941.T>がストップ高に買われた。半面、サンリオ<8136.T>が急落。ＩＨＩ<7013.T>や川崎重工業<7012.T>、ソシオネクスト<6526.T>が水準を切り下げた。ＪＸ金属<5016.T>は小安い。



出所：MINKABU PRESS