「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025日本VS韓国（15、16日＝東京ドーム）」に出場する侍ジャパンは、6日から宮崎で強化合宿をスタートさせた。投手陣と捕手陣にピッチコムが配られ、スタッフから操作方法のレクチャーを受けて興味津々だった。来年3月のWBCでは、MLB公式戦と同様にピッチコム、ピッチクロック、拡大ベースが採用される。箱から出された機器が各々に配られ、巨人・大勢は帽子の中に装着して聞こえ方を確認。