[11.3 U-17W杯GL第1節 日本 2-0 モロッコ ドーハ]2-0。U-17ワールドカップ初戦の記録にクリーンシートが刻まれた瞬間、GK村松秀司(ロサンゼルスFC)は会心の笑みを浮かべていた。試合後、取材ゾーンに現れた村松も「この日本のエンブレムをちゃんと代表して戦いたかったので」と語り、満面の笑顔を浮かべていた。アメリカ育ちだからこそ、日本を代表して戦うことに特別な意味を感じているのはこれまでも伝わってきたが、今大