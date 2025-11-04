Photoshopなど画像や映像の編集ソフトを手がけるアドビは、10月28日にアメリカ・ロサンゼルスで開催されたクリエイター向けイベント「Adobe MAX」において、グーグルのYouTubeとパートナーシップ契約を結んだことを明らかにした。 このパートナーシップ契約によって、クリエイターは映像編集アプリである「Premiere モバイル版」を使い、スタジオ品質の音声、AIで生成する効果