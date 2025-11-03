ドラマ『ユーフォリア／EUPHORIA』や『マダム・ウェブ』に出演する人気女優シドニー・スウィーニーが、Variety誌主催のイベント「パワー・オブ・ウィメン」で、身体のラインが露わになるドレスを纏って来場し、賛否両論呼んでいるようだ。【写真】シドニーが身に着けた、体のラインを強調するドレス報道によると、現地時間10月29日に米カリフォルニア州のビバリーヒルズホテルで開催された「パワー・オブ・ウィメン2025」に出