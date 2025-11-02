古橋亨梧、岩田智輝、藤本寛也の日本人トリオが所属するイングランド2部バーミンガム。1日に行われた第13節ポーツマス戦では岩田が1ゴール1アシストの活躍を見せ、4-0の快勝に貢献した。日本代表経験もある28歳の岩田は、2022年にはF・マリノスのJリーグ優勝に貢献し、年間MVPを受賞したこともある選手。守備的MFを主戦場としているが、センターバックや右サイドバックでのプレー経験もある。バーミンガムは右サイドバックの人材が