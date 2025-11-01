あのスキャンダル女優の近況が明らかになった。元イケメンマネージャーとおそろいコーデで、大好きなアーティストのライブに参戦していたというから驚きである。【写真】距離感がちょっと異常…永野芽郁ともう一人の“疑惑俳優”のツーショット永野とは対照的な2人の男性「10月30日に『女性セブンプラス』が報じたのは、永野芽郁さんが好きなシンガーソングライター平井大さんのライブに、旧知の盟友である元マネージャーAさんと