あのスキャンダル女優の近況が明らかになった。元イケメンマネージャーとおそろいコーデで、大好きなアーティストのライブに参戦していたというから驚きである。

【写真】距離感がちょっと異常…永野芽郁ともう一人の“疑惑俳優”のツーショット

永野とは対照的な2人の男性

「10月30日に『女性セブンプラス』が報じたのは、永野芽郁さんが好きなシンガーソングライター平井大さんのライブに、旧知の盟友である元マネージャーAさんと一緒に見に行っていたというニュースでした」（芸能ジャーナリスト、以下同）

その際、注目を集めたのが2人が着ていた服だったという。

「永野さんとAさんはデニムパンツがお揃いのブランドで、永野さんのカチューシャとAさんのトレーナーも“おそろ”にする仲良しぶりだったとか」

Aさんは今年6月に事務所を退社したと報道されたが、退社後もプライべートで永野とともに時間を過ごしていたというわけか。ネット上ではその親密ぶりに、

《お似合いのカップルみたいだね》

《永野芽郁はやっぱり男がいなきゃダメなタイプ》

といった声が聞かれるが、いずれにしても彼女が見据えるのは女優復帰だ。芸能プロ関係者が以下のように語る。

「永野さんは年内にはNetflix作品にクランクインするそうです。Aさんは現場こそ離れてはいますが、永野さんのオフにこうしてライブまで付き合うくらいですから、これからも影になり日向になりサボートしていくつもりでしょう」

一時期吹き荒れた猛烈なバッシングなどどこ吹く風、女優としての確かな演技力でオファーが続く永野。さて、彼女が二股をかけていた男たちはというと――。

「不倫交際が報じられた田中圭さんが騒動後に再び脚光を浴びた場所は海の向こうでした。海外のポーカー大会を転戦し、放浪三昧。妻子を日本に置き去りにして……とも批判されました」

そうこうしている間に、所属事務所トライストーン・エンタテイメントの後輩・間宮祥太朗が存在感を増しているという。

「田中さんの出世作の1つでもあった日本テレビ系『あなたの番です』を彷彿させる考察系ミステリー『良いこと悪いこと』が好評を博しているのです。永野さんが事務所内でのポジションを下げられたように、田中さんも着実に“窓際”に追いやられているようです」

もう1人の“間男”、韓国人俳優のキム・ムジュンは……。

「昨年の『ブラックペアン2』に続き、永野さんと知り合った日曜劇場『キャスター』とTBSのドラマに出ていましたが、現在は日本での作品には出ていないようです。さすがに今年前半の芸能界を騒がせた大スキャンダルの当事者でしたから、もし日本のドラマに出ても“あの”という要らぬ枕詞がついてしまいますからね。ただ来月からは本国の韓国で『キスはしなきゃよかった』という恋愛ドラマに出演するとのことです」

タイトルがなんとも意味深だ――。