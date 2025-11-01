J1~J3の全クラブの頂点を決めるJリーグYBCルヴァンカップ。1日に国立競技場で柏レイソル対サンフレッチェ広島の決勝が行われた。J1で2位と5位につける両チームの対戦は、予想外の展開に。広島が前半25分にロングスローからDF荒木隼人のヘディングシュートで先制すると、前半38分にはMF東俊希のフリーキックで追加点を奪取。さらに、前半アディショナルタイムにもロングスローからFWジャーメイン良が3点目となるボレーシュートを叩