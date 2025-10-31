Image: Android Headlines Android Headlinesが、2026年春にに発売予定の Googleの次期ミッドレンジスマートフォン「Google Pixel 10a」 のレンダリング画像を公開しました。 9to5Googleの記事によると、基本的なデザインは前モデルのPixel 9aから大きく変わらず、Google Pixelシリーズの象徴ともいえるカメラバーの姿はありません。でっぱりがなくなったことを歓迎する声もあれば、「もう